Gregorio X L' uomo e il pontefice | la conferenza di Tiziano Fermi al Circolo dell’Unione

Ilpiacenza.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue il ciclo di iniziative offerte dal Circolo dell'Unione con un nuovo singolare appuntamento.Martedì 28 ottobre alle ore 18 il Circolo ospiterà il professor Tiziano Fermi responsabile dell’Archivio e della Biblioteca Capitolare della cattedrale di Piacenza che accompagnerà i presenti alla. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

gregorio x uomo pontefice"Gregorio X. L'uomo e il pontefice": la conferenza di Tiziano Fermi al Circolo dell’Unione - Martedì 28 ottobre alle ore 18 il Circolo ospiterà il professor Tiziano Fermi responsabile dell’Archivio e della Biblioteca Capitolare della cattedrale di Piacenza che accompagnerà i presenti alla ... Come scrive ilpiacenza.it

Cerca Video su questo argomento: Gregorio X Uomo Pontefice