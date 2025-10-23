GreenMe5 & Green City Accord | ad Arezzo il Green Innovation Camp

Arezzo, 23 ottobre 2025 – Si è svolto nei giorni scorsi ad Arezzo il “Green Innovation Camp”, un workshop dedicato alla gestione sostenibile dei rifiuti e alla promozione dell’economia circolare, organizzato dal Comune di Arezzo in collaborazione con i principali stakeholder ambientali regionali ed europei. L’evento, inserito nell’ambito del Green City Accord, ha rappresentato un momento di confronto e co-progettazione dedicato alla trasformazione dei servizi di gestione dei rifiuti e alla diffusione di buone pratiche per un ambiente urbano più pulito, verde e salubre. Il Green Innovation Camp ha riunito decisori politici, esperti ambientali, rappresentanti del mondo accademico e leader del settore, insieme ai delegati delle città partner del progetto europeo LIFE “GreenMe5” – Murcia e Cieza (Spagna), Vilnius (Lituania) e Helsingborg (Svezia). 🔗 Leggi su Lanazione.it

