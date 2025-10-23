Green deal il pressing di Meloni su von der Leyen | subito provvedimenti urgenti a sostegno dell’automotive

Focus su auto ed energia. La premier Giorgia Meloni incontrando a Bruxelles la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, è tornata puntare i riflettori sul settore dell’automotive. Al centro del colloquio – riferisce una nota di Palazzo Chigi – le priorità italiane in vista dell’odierno Consiglio europeo, a partire da competitività, transizione climatica e semplificazione. Meloni ha inoltre ribadito “la necessità di urgenti provvedimenti a sostegno del settore automobilistico e delle industrie ad alto consumo energetico, in particolare sul fronte della riduzione dei prezzi dell’elettricità”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Green deal, il pressing di Meloni su von der Leyen: subito provvedimenti urgenti a sostegno dell’automotive

