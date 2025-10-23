Gravissimo incidente stradale morto bimbo di 7 anni | era in macchina con la mamma
Una tragedia immane ha sconvolto la comunità di Granarolo, nella città metropolitana di Bologna, dove un bambino di soli sette anni ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto nella serata di mercoledì 22 ottobre. Erano circa le 21 quando, lungo la strada Porrettana in località Lovoleto, due automobili si sono scontrate frontalmente, trasformando in dramma una normale serata autunnale. >> “Faccio la stessa fine di Chiara Poggi”. Garlasco, spunta una lettera choc: parole sconcertanti, chi l’ha scritta Secondo una prima ricostruzione, il piccolo viaggiava sull’auto guidata dal padre, un uomo di 34 anni, quando per cause ancora in fase di accertamento il veicolo si è scontrato violentemente con un’altra vettura che procedeva in senso opposto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
