Gravissimo incidente nella notte a Tresenda | conducente in pericolo di vita
Gravissimo incidente nella notte a Tresenda, all’altezza dell’immissione tra la provinciale 21 e la statale 38. Intorno alle 4.45 un furgone che stava scendendo a valle da Teglio si è immesso sulla SS38 in direzione di Sondrio senza accorgersi del sopraggiungere di un’autocisterna che viaggiava. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Altre letture consigliate
Gravissimo incidente ferroviario a Trecate, in provincia di Novara. Tre persone, giovani di età intorno ai 20 anni, sono scesi da un treno e hanno attraversato i binari della stazione ferroviaria anziché usare il sottopasso. In quel momento però è arrivato un treno - facebook.com Vai su Facebook
C’è stato un gravissimo #incidente stradale, nel #Materano. 4 i morti e 6 i feriti nello scontro frontale tra un’auto e un camion. Le vittime, tutti lavoratori stranieri di ritorno dalle campagne. #Tg1 Sara Lorusso - X Vai su X
Incidente a Piacenza: ciclista di 37 anni travolto e ucciso da un’auto nella notte, arrestato il conducente - Un ciclista di 37 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto a Borgonovo Val Tidone. fanpage.it scrive
Incidente nella notte tra scooter e fuoristrada: due persone in gravi condizioni. L'eliambulanza atterra nel campo sportivo di Grottammare - Grave incidente stradale nella notte a Grottammare sulla Statale Adriatica, all'altezza dell'incrocio con via San Vincenzo. Scrive corriereadriatico.it
Giallo nella notte, trovato privo di sensi per strada: ipotesi incidente, gravissimo un 20enne - È un vero e proprio giallo quello che ruota attorno ad un 20enne di Molfetta (Bari), trovato privo di sensi a bordo strada, nel corso della notte appena trascorsa, intorno all'una, nel sottopasso di ... Si legge su quotidianodipuglia.it