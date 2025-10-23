Gravi infezioni dopo interventi alla cataratta i batteri potrebbero essere due
“Lesioni gravissime” è il reato ipotizzato dalla Procura di Catania che ha aperto un'inchiesta sui numerosi casi di pazienti che, sottoposti a un intervento di cataratta, sono stati colpiti da una severa infezione all’occhio che avrebbe portato anche alla perdita della vista. Il caso sollevato da. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Catania, infezioni dopo interventi di cataratta in una clinica privata: Procura indaga su ricoveri e danni ai pazienti - La Procura di Catania indaga su decine di pazienti operati di cataratta e finiti in ospedale per infezioni. Si legge su corrieretneo.it
Catania, decine di infezioni agli occhi dopo gli interventi di cataratta in due centri privati - Un intervento chirurgico di routine alla cataratta avrebbe causato infezioni e gravi complicazioni a diversi pazienti. Scrive meridionews.it
Cataratta, infezioni dopo gli interventi: la clinica avvia indagine interna - La clinica catanese in cui sono avvenuti gli interventi, finiti nel mirino della procura etnea, avvia un’indagine interna. Da livesicilia.it