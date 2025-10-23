Gravante Camillo e la rivoluzione della supercar GENESORS DRAGO | il motore ibrido acqua-benzina pronto al debutto mondiale

Un cuore che pulsa in due fasi. Al centro del corpo della DRAGO batte un motore V8 da 4 litri, ma la sua anima è doppia. Non è un semplice ibrido. È un organismo meccanico che si alimenta di benzina e acqua, orchestrando una danza invisibile di pressione, vapore e fuoco. La benzina dà vita alla prima fiamma, accende la spinta; l’acqua entra subito dopo, catturando il calore che sarebbe andato perso e restituendolo sotto forma di vapore propulsivo, come un secondo respiro che amplifica la forza del primo. È questo il segreto del ciclo HydroThermo Boost, un meccanismo che respira e si rigenera, dove ogni goccia d’acqua si trasforma in energia, e ogni grado di calore viene riciclato con precisione chirurgica. 🔗 Leggi su Citypescara.com