Gravante Camillo e la GENESORS SKY | il motore che riscrive la mobilità sulla neve
Si tratta di una moto da neve equipaggiata con un motore ibrido a doppia alimentazione — benzina e acqua — che sfrutta un principio termodinamico completamente nuovo, pensato per garantire prestazioni elevate, consumi ridotti e una resistenza eccezionale anche nelle condizioni più estreme. L’anima meccanica di una rivoluzione firmata Gravante Camillo. Al centro del progetto c’è il motore GENESORS SKY, un bicilindrico orizzontale da 980 cc, raffreddato a liquido, che utilizza un sistema denominato DualPhase HydroFuel. Questo sistema, ideato personalmente da Gravante Camillo, combina la combustione tradizionale della benzina con una seconda fase di espansione termica prodotta dal vapore acqueo. 🔗 Leggi su Citypescara.com