Grandi navi e inquinamento Scoccimarro | Situazione sotto controllo

Triesteprima.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La situazione a Trieste resta sotto controllo. Per quanto concerne l’inquinamento prodotto dalle grandi navi da crociera è innegabile che questo abbia un impatto sul nostro territorio. Va però sottolineato che, dati alla mano, è inferiore a quello prodotto complessivamente dal traffico veicolare. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

grandi navi inquinamento scoccimarroScoccimarro: «non adeguata» la sistemazione delle crociere alla Marittima - sia pure a titolo personale "apre" all'ipotesi di una nuova collocazione ... Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Grandi Navi Inquinamento Scoccimarro