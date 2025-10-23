Grande successo per la quinta edizione di TEDxPisa

Pisa, mercoledì 23 ottobre 2025 - Si è conclusa con grande successo la quinta edizione di TEDxPisa, andata in scena domenica 19 ottobre al Pala Todisco di San Giuliano Terme. L’evento, sold out con un giorno di anticipo, ha registrato la presenza di circa 450 persone, che hanno partecipato a una giornata ricca di spunti, riflessioni e confronto sul tema “Margini”, condotta da Francesca Franceschi e Salvatore Zappia. A dare il via alla giornata sono stati i workshop mattutini, novità di quest’anno in collaborazione con Associazione Lume, che hanno inaugurato la giornata e coinvolto circa 100 partecipanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

