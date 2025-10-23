L'ex gieffina ha imposto un veto durante un'intervista a Novella 2000. Intanto, Lorenzo continua a lanciare frecciate contro Shaila che infiammano i social. La relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, nata tra le mura del Grande Fratello, è giunta al capolinea ormai da diverso tempo, e precisamente nel giorno della finale del reality show di Alfonso Signorini. Dopo mesi trascorsi insieme, caratterizzati da litigi, passione, discussioni e riavvicinamenti, l'ex velina di Striscia la Notizia aveva deciso di mettere un punto definitivo a quella che lei stessa aveva definito una storia tossica e manipolatoria. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Grande Fratello, Shaila Gatta su Lorenzo Spolverato: “Nemmeno il suo nome, per favore”. Ma lui non ci sta