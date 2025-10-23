Grande Fratello Omer Elomari si sbilancia su Rasha Younes | Non lotto per qualcuno che non vuole lottare per me

Omer Elomari ha rotto il silenzio nella Casa del Grande Fratello e svelato il suo pensiero su Rasha Younes: ecco cosa ha rivelato il concorrente siriano all'amico Domenico D'Alterio. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Grande Fratello, Omer Elomari si sbilancia su Rasha Younes: "Non lotto per qualcuno che non vuole lottare per me"

Approfondisci con queste news

I sentimenti di Omer per Rasha: “Mi piace però…” #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/Omer-e-i-suoi-veri-sentimenti-per-Rasha - facebook.com Vai su Facebook

«Massimo Lovati concorrente al Grande Fratello Vip»: l'ex avvocato di Andrea Sempio assume un agente e si prepara al reality show - X Vai su X

Grande Fratello 2025, Omer Elomari e Jonas Pepe ai ferri corti: le critiche di Domenico | Video Mediaset - Nuovo scontro tra Omer Elomari e Jonas Pepe al Grande Fratello 2025: l'intervento di Domenico. Secondo superguidatv.it

Grande Fratello, Omer Elomari bloccato con Rasha Younes: “Bellissima ragazza, ma ci sono delle cose che non mi piacciono” - Omer Elomari, dopo aver sentito il pensiero di Rasha Younes su di lui parlando con alcuni inquilini del Grande Fratello, si è fatto un’idea più chiara della coinquilina. Si legge su mondotv24.it

Grande Fratello, Rasha Younes frena con Omer Elomari: “Se non avesse avuto 26 anni lo avrei guardato con occhi diversi” - Rasha Younes ha spiegato i motivi per cui è frenata con Omer Elomari nella casa del Grande Fratello. Da mondotv24.it