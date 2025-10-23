Grande Fratello Omer Elomari si sbilancia su Rasha Younes | Non lotto per qualcuno che non vuole lottare per me

Comingsoon.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Omer Elomari ha rotto il silenzio nella Casa del Grande Fratello e svelato il suo pensiero su Rasha Younes: ecco cosa ha rivelato il concorrente siriano all'amico Domenico D'Alterio. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

grande fratello omer elomari si sbilancia su rasha younes non lotto per qualcuno che non vuole lottare per me

© Comingsoon.it - Grande Fratello, Omer Elomari si sbilancia su Rasha Younes: "Non lotto per qualcuno che non vuole lottare per me"

Approfondisci con queste news

grande fratello omer elomariGrande Fratello 2025, Omer Elomari e Jonas Pepe ai ferri corti: le critiche di Domenico | Video Mediaset - Nuovo scontro tra Omer Elomari e Jonas Pepe al Grande Fratello 2025: l'intervento di Domenico. Secondo superguidatv.it

grande fratello omer elomariGrande Fratello, Omer Elomari bloccato con Rasha Younes: “Bellissima ragazza, ma ci sono delle cose che non mi piacciono” - Omer Elomari, dopo aver sentito il pensiero di Rasha Younes su di lui parlando con alcuni inquilini del Grande Fratello, si è fatto un’idea più chiara della coinquilina. Si legge su mondotv24.it

grande fratello omer elomariGrande Fratello, Rasha Younes frena con Omer Elomari: “Se non avesse avuto 26 anni lo avrei guardato con occhi diversi” - Rasha Younes ha spiegato i motivi per cui è frenata con Omer Elomari nella casa del Grande Fratello. Da mondotv24.it

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello Omer Elomari