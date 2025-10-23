Grande Fratello Omer e Domenico a confronto su Jonas | Lui vuole fare sempre il superiore VIDEO

Dopo i recenti botta e risposta nella Casa del Grande Fratello, Omer Elomari e Domenico D'Alterio si sono riuniti e confrontati sull'atteggiamento assunto da Jonas Pepe. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Grande Fratello, Omer e Domenico a confronto su Jonas: "Lui vuole fare sempre il superiore" (VIDEO)

Leggi anche questi approfondimenti

I consigli di Ivana a Jonas: “Non essere prevenuto” #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/I-preziosi-consigli-di-Ivana-a-Jonas - facebook.com Vai su Facebook

Francesca a Benedetta e Grazia: “Siete furbe” #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/Una-discussione-tra-Francesca-Benedetta-e-Grazia… - X Vai su X

Grande Fratello, Omer e Domenico a confronto su Jonas: "Lui vuole fare sempre il superiore" (VIDEO) - Dopo i recenti botta e risposta nella Casa del Grande Fratello, Omer Elomari e Domenico D'Alterio si sono riuniti e confrontati sull'atteggiamento assunto da Jonas Pepe. Riporta comingsoon.it

Grande Fratello, Rasha Younes frena con Omer Elomari: “Se non avesse avuto 26 anni lo avrei guardato con occhi diversi” - Rasha Younes ha spiegato i motivi per cui è frenata con Omer Elomari nella casa del Grande Fratello. Come scrive mondotv24.it

Omer Elomari e Domenico D'Alterio su Jonas Pepe - Alla luce dello scontro che c'è stato ieri tra Jonas e Omer, quest'ultimo si confronta con Domenico sull'atteggiamento di Jonas negli ultimi giorni. Segnala grandefratello.mediaset.it