Grande Fratello ex di Francesco Rana esplode sui social | Sei solo un maschilista del cavolo!

Dopo le dichiarazioni del concorrente nella Casa, la sua ex replica in modo feroce: accuse, retroscena e offese pubbliche che raccontano una verità completamente diversa da quella detta dal vigile urbano. Ancora una volta le dinamiche del Grande Fratello trovano eco anche fuori dai Lumina Studios. Stavolta al centro dell'attenzione c'è Francesco Rana, il vigile urbano conosciuto nella prima puntata del reality. Nel corso di una chiacchierata con alcuni coinquilini, Francesco ha raccontato un capitolo importante della sua vita: il trasferimento a Trieste per lavoro. Ma la storia ha provocato una dura reazione da parte della sua ex fidanzata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grande Fratello, ex di Francesco Rana esplode sui social: “Sei solo un maschilista del cavolo!”

