Grande Fratello | Donatella lascia momentaneamente la Casa cos’è accaduto?

Grande Fratello NIP: Donatella lascia momentaneamente la Casa, fan in apprensione. Momento di grande tensione al Grande Fratello NIP: Donatella Mercoledisanto, una delle concorrenti più amate di questa edizione, ha deciso di abbandonare momentaneamente la Casa. La notizia ha subito scatenato l’interesse dei fan, curiosi di capire le ragioni di questa pausa improvvisa. Leggi anche Manuela Arcuri e il divorzio: l’ultima indiscrezione Nelle ultime ore un comunicato ufficiale diffuso dalla produzione del reality show ha rivelato che Donatella sarebbe momentaneamente uscita dalla Casa per motivi personali. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Grande Fratello: Donatella lascia momentaneamente la Casa, cos’è accaduto?

