Grande Fratello caso Rana | l’ex lo accusa di sessismo

Sbircialanotizia.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole nate tra le mura della Casa hanno varcato la Porta Rossa e acceso una discussione che non si ferma allo studio. Al centro c’è Francesco Rana, l’agente di polizia locale che, ricordando una relazione finita, ha scatenato la replica dell’ex. Intanto, fuori, un’altra vicenda infiamma i social attorno a Domenico D’Alterio e Benedetta . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

grande fratello caso rana l8217ex lo accusa di sessismo

© Sbircialanotizia.it - Grande Fratello, caso Rana: l’ex lo accusa di sessismo

Altre letture consigliate

grande fratello caso ranaGrande Fratello, Francesco Rana parla della sua ex: la replica social di Sabrina è un fiume in piena - Una frase diretta e apparentemente definitiva, che però non è piaciuta affatto alla diretta interessata. comingsoon.it scrive

grande fratello caso ranaLa ex fidanzata di Francesco Rana del GF: “Guadagnavo più di te e dovevo pulirti casa, sei un maschilista” - Sabrina, ex fidanzata di Francesco Rana del Grande Fratello, attacca il concorrente dopo che lui aveva commentato con leggerezza le ragioni della loro ... Lo riporta fanpage.it

grande fratello caso ranaGrande Fratello, un concorrente sbugiardato dall’ex fidanzata sui social: “Patriarcale e maschilista” - Francesco Rana racconta la torrura con l'ex al Grande Fratello, ma Sabrina lo sbugiarda sui social. donnaglamour.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello Caso Rana