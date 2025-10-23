Grande Fratello caso Rana | l’ex lo accusa di sessismo

Le parole nate tra le mura della Casa hanno varcato la Porta Rossa e acceso una discussione che non si ferma allo studio. Al centro c’è Francesco Rana, l’agente di polizia locale che, ricordando una relazione finita, ha scatenato la replica dell’ex. Intanto, fuori, un’altra vicenda infiamma i social attorno a Domenico D’Alterio e Benedetta . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Grande Fratello, caso Rana: l’ex lo accusa di sessismo

Altre letture consigliate

Grande Fratello. . Le critiche di Rasha su Grazia: “Ingigantisce un po’ tutto” #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/Le-critiche-di-Anita-a-Grazia - facebook.com Vai su Facebook

«Massimo Lovati concorrente al Grande Fratello Vip»: l'ex avvocato di Andrea Sempio assume un agente e si prepara al reality show - X Vai su X

Grande Fratello, Francesco Rana parla della sua ex: la replica social di Sabrina è un fiume in piena - Una frase diretta e apparentemente definitiva, che però non è piaciuta affatto alla diretta interessata. comingsoon.it scrive

La ex fidanzata di Francesco Rana del GF: “Guadagnavo più di te e dovevo pulirti casa, sei un maschilista” - Sabrina, ex fidanzata di Francesco Rana del Grande Fratello, attacca il concorrente dopo che lui aveva commentato con leggerezza le ragioni della loro ... Lo riporta fanpage.it

Grande Fratello, un concorrente sbugiardato dall’ex fidanzata sui social: “Patriarcale e maschilista” - Francesco Rana racconta la torrura con l'ex al Grande Fratello, ma Sabrina lo sbugiarda sui social. donnaglamour.it scrive