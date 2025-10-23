Grande Fratello 2025 Donatella Mercoledisanto lascia la casa | il comunicato
Una delle concorrenti più seguite, Donatella Mercoledisanto, ha lasciato il gioco del Grande Fratello 2025. La comunicazione ufficiale è arrivata direttamente dalla produzione del reality condotto da Simona Ventura, che quest’anno vede come opinionisti Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. L’annuncio ha subito acceso la curiosità del pubblico, desideroso di capire cosa sia successo e se Donatella farà presto ritorno nella Casa più spiata d’Italia. Donatella Mercoledisanto lascia la Casa del Grande Fratello 2025. È stata la stessa produzione del Grande Fratello 2025 a comunicare la notizia attraverso una nota ufficiale: “Donatella ha lasciato momentaneamente la Casa di Grande Fratello per motivi personali. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
