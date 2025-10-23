Grande Fratello 2025 Anita Mazzotta parla della morte della mamma | mi ha lasciato dei messaggi scritti

Anita Mazzotta dopo il lutto per la scomparsa della mamma ha deciso di tornare da concorrente nella casa del Grande Fratello 2025. Un ritorno che ha commosso i coinquilini, ma anche tutto il pubblico. Anita Mazzotta al Grande Fratello 2025 parla della malattia della mamma. Durante la diretta di lunedì 20 ottobre 2025, Anita Mazzotta dopo aver abbandonato la casa del Grande Fratello 2025 per motivi personali ha deciso di rientrare da concorrente. Un ritorno che è stato accolto con abbracci e lacrime di emozione da parte dei compagni d’avventura, ma anche di tutto il pubblico del reality show di Canale 5. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Grande Fratello 2025, Anita Mazzotta parla della morte della mamma: “mi ha lasciato dei messaggi scritti”

Contenuti che potrebbero interessarti

Grande Fratello. . Arriva un confronto tra Grazia e Simone: “Io e te siamo uguali” #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/Grazia-e-Simome-a-confronto - facebook.com Vai su Facebook

«Massimo Lovati concorrente al Grande Fratello Vip»: l'ex avvocato di Andrea Sempio assume un agente e si prepara al reality show - X Vai su X

Grande Fratello 2025, Anita Mazzotta parla della morte della mamma: “mi ha lasciato dei messaggi scritti” - Anita Mazzotta dopo il lutto per la scomparsa della mamma ha deciso di tornare da concorrente nella casa del Grande Fratello 2025. Da superguidatv.it

Grande Fratello 2025, Anita Mazzotta parla del lutto della mamma - Anita Mazzotta torna nella casa del Grande Fratello 2025 dopo il lutto della mamma: "sono qui anche per volontà sua". Lo riporta superguidatv.it

Gli ascolti del “Grande Fratello 2025” smettono di scendere ma nemmeno salgono. Il miracolo è rimandato - I eri è andata in onda la quarta puntata del Grande Fratello 2025 e Simona Ventura, in grande spolvero, ha accolto in studio Sonia Bruganelli come ospite speciale. Scrive iodonna.it