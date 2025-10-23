Grande attesa per Anastasia - il musical tra effetto nostalgia e bellezza da cartoon | VIDEO
È il 1997 quanto al cinema c’è il cartoon Anastasia che è stato un vero successo contrapponendosi alle eroine della Disney. Chi era bambino all’epoca lo ricorda bene. Oggi adulti, ci si lascia trasportare da un effetto nostalgia e l’arrivo nei teatri e palazzetti italiani del musical suscita. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Dal 3 al 6 gennaio al Palapartenope 'Anastasia-Il Musical' - Il Musical', "un grande evento di musica, emozione e spettacolo per tutta la famiglia" come è stato sottolineato oggi in un in ... Si legge su ansa.it
SPETTACOLI - "Anastasia - Il Musical", al Teatro Palapartenope di Napoli dal 3 al 6 gennaio 2026 - "ANASTASIA, il Musical" si afferma come il Musical Italiano dell’anno grazie ai continui sold out registrati durante la prima tournée 2024- napolimagazine.com scrive
"Anastasia, il Musical" al Palapartenope - "ANASTASIA, il Musical " è stato accolto con calore ed emozione dal pubblico presente nei principali teatri italiani. Segnala napolitoday.it