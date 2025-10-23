Grande attesa per Anastasia - il musical tra effetto nostalgia e bellezza da cartoon | VIDEO

È il 1997 quanto al cinema c’è il cartoon Anastasia che è stato un vero successo contrapponendosi alle eroine della Disney. Chi era bambino all’epoca lo ricorda bene. Oggi adulti, ci si lascia trasportare da un effetto nostalgia e l’arrivo nei teatri e palazzetti italiani del musical suscita. 🔗 Leggi su Napolitoday.it