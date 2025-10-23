Governo la furia di Tajani | Voteremo contro Cosa succede adesso

La nuova tassa inserita nella bozza della manovra di bilancio, ha provocato una profonda spaccatura all’interno del governo. Il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha annunciato pubblicamente che il suo partito “ voterà contro in Parlamento ” e presenterà un emendamento per l’eliminazione della misura. “Sulla manovra decide la politica, non i grand commis del Ministero delle Finanze”, ha dichiarato Tajani, definendo la norma “sbagliata” e invitando a “ lasciare la situazione attuale ”. Leggi anche: “Ma cosa.”. Camilla a Roma con Re Carlo per Papa Leone: tutti notano un dettaglio Governo diviso sulla tassa sugli affitti brevi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

