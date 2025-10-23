Governo la furia di Tajani | Voteremo contro Cosa succede adesso

La nuova tassa inserita nella bozza della manovra di bilancio, ha provocato una profonda spaccatura all’interno del governo. Il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha annunciato pubblicamente che il suo partito “ voterà contro in Parlamento ” e presenterà un emendamento per l’eliminazione della misura. “Sulla manovra decide la politica, non i grand commis del Ministero delle Finanze”, ha dichiarato Tajani, definendo la norma “sbagliata” e invitando a “ lasciare la situazione attuale ”. Leggi anche: “Ma cosa.”. Camilla a Roma con Re Carlo per Papa Leone: tutti notano un dettaglio Governo diviso sulla tassa sugli affitti brevi. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Governo, la furia di Tajani: “Voteremo contro”. Cosa succede adesso

Contenuti che potrebbero interessarti

MEDAGLIA DI BRONZO MELONI, TRE ANNI DI GOVERNO TRA IMMOBILISMO E PROPAGANDA La prima donna presidente del Consiglio della storia italiana riesce a bruciare un nuovo record e si piazza al terzo posto dei premier più longevi «il manifesto» - facebook.com Vai su Facebook

Non è questo il momento di astenersi. Da una parte partiti che al Governo fanno assistenzialismo a favore di banche e lobby delle armi, dall'altra Pasquale Tridico che propone un reddito di dignità per chi ha uno stipendio troppo basso e per chi deve essere ai - X Vai su X

Tassa sugli affitti, il governo si spacca. Tajani: “Voteremo contro” - Scontro nel governo sulla tassa sugli affitti brevi, introdotta nella bozza della manovra di bilancio. Da thesocialpost.it

Affitti brevi in manovra, Tajani fa muro: “Non voteremo mai l’aumento”. E vede Giorgetti - Il vicepremier assicura che la misura verrà rivista “prima di inviarla alla Ragioneria o in Parlamento” ... repubblica.it scrive

Le voci dal palazzo, Conte: “Flotilla? Il governo protegga i suoi cittadini”. Tajani: “C’è sempre tempo per ripensarci”. Schlein: “Chi sta violando il diritto ... - “Il governo smetta di gettare fango su cittadini italiani che hanno il coraggio di fare quello che Meloni non ha voluto fare e ... Scrive blitzquotidiano.it