Governo | Ciriani ' stabilità consente di portare avanti progetto nostra serietà riconosciuta'

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "La stabilità del Governo consente anche di guardare all'orizzonte, di non fare manovre elettorali. Questo è il grande vantaggio, ti consente di avere un progetto e di portarlo avanti per 5 anni. Altrimenti con i governi che duravano 12 mesi ogni manovra era una manovra elettorale. E il conto l'abbiamo visto: debito pubblico alle stelle, conti pubblici dissestati, deficit fuori controllo, spread". Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, a margine di una conferenza stampa alla Camera sulla riforma dello Statuto del Trentino-Alto Adige. "Credo che tutto quello che abbiamo raggiunto è frutto di una serietà che ci è stata riconosciuta a livello internazionale". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Governo: Ciriani, 'stabilità consente di portare avanti progetto, nostra serietà riconosciuta'

Argomenti simili trattati di recente

Italia Viva. . In diretta dalla Camera dei Deputati Davide Faraone interroga il Ministro Ciriani sulle recenti affermazioni contenute in un video diffuso tramite i canali social del Presidente Trump sugli intendimenti del Governo italiano in materia di difesa e sicurez - facebook.com Vai su Facebook

Ue, Ciriani (FdI/ECR): Ranucci, da Governo massimo impegno sui colpevoli https://lavocedelpatriota.it/ue-ciriani-fdi-ecr-ranucci-da-governo-massimo-impegno-sui-colpevoli/… via @vocedelpatriota - X Vai su X

Governo: Ciriani, 'stabilità consente di portare avanti progetto, nostra serietà riconosciuta' - "La stabilità del Governo consente anche di guardare all'orizzonte, di non fare manovre elettorali. Riporta lanuovasardegna.it

Governo: Ciriani, 'Italia unico Paese stabile e affidabile d'Europa, altri in crisi' - Se si considera uno scenario di guerra, di crisi, la Francia in crisi, la Germania in crisi, il governo inglese stesso vivendo i ... Come scrive iltempo.it

Flotilla, Ciriani: operazione gonfiata per dare spallata a governo - "Abbiamo avuto la sensazione che tutta questa operazione della Flotilla sia stata molto gonfiata mediaticamente e politicamente con la speranza che potesse offrire ... Segnala notizie.tiscali.it