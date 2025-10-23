Google porta su Android la funzionalità più richiesta che vi cambierà la vita e che gli utenti iOS già avevano

Per anni, gli utenti Android hanno dovuto ricorrere a strategie alternative per mantenere private le loro ricerche: aprire Chrome in modalità incognito prima di cercare, ricordarsi di cancellare gli ultimi trenta minuti di cronologia, o scoprire l’opzione nascosta per aprire una nuova scheda incognito di Chrome dal selettore di account dell’app Google. Un percorso tortuoso che solo i power user conoscevano davvero. Nel frattempo, l’app Google su iOS permetteva agli utenti Apple di navigare in incognito con semplicità disarmante, quasi come se fosse un privilegio esclusivo. Questa disparità sta per finire. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Google porta su Android la funzionalità più richiesta che vi cambierà la vita (e che gli utenti iOS già avevano)

Scopri altri approfondimenti

Via Luigi Bianchi incrocio via Lucchese in un immagine degli anni '30 e come la vediamo oggi.Al centro il tram della linea 3 - percorso la Cella/Porta a Lucca L'immagine sopra è una cartolina che ha viaggiato nel 1936 l'immagine sotto presa da Google maps - facebook.com Vai su Facebook

Blog | Google porta AI Mode in Italia: la ricerca diventa conversazione. Tutto quello che c'è da sapere in cinque punti - Info Data https://infodata.ilsole24ore.com/2025/10/09/google-porta-ai-mode-in-italia-la-ricerca-diventa-conversazione-tutto-quello-che-ce-da - X Vai su X

Google Documenti porta “Aiutami a scrivere” su Android: arriva l’AI di Gemini anche in mobilità - Dopo mesi di esclusiva sul web, Google si prepara ad ampliare le capacità di Gemini anche su Android. Si legge su tecnoandroid.it

Google porta l’IA ovunque: Gemini, AI try-on e nuove funzioni Android - on e nuove funzioni Android, rendendo tutto più smart e creativo. Da tuttoandroid.net

Google porta NotebookLM sullo smartphone: disponibili le app per Android e iOS - Google ha reso disponibile la versione mobile di NotebookLM, l'assistente per appunti basato sull'intelligenza artificiale, rilasciando le app per Android, sul Google Play Store, e per iOS e iPadOS ... Secondo hwupgrade.it