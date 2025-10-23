Google ottiene il primo vantaggio quantistico utile 13.000 volte più veloce di un supercomputer
L’algoritmo Quantum Echoes misura come un disturbo si diffonde tra i qubit: un’eco quantistica che Google ha usato per validare simulazioni molecolari coerenti con dati di risonanza nucleare reali. 🔗 Leggi su Dday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il Pixel Watch 4 ottiene 9/10 da iFixit per la sua facile riparabilità grazie a viti e guarnizioni al posto della colla. https://tech.everyeye.it/notizie/google-pixel-watch-4-sorprende-tutti-addio-riparazioni-impossibili-parola-ifixit-833889.html?utm_medium=Social&ut - facebook.com Vai su Facebook