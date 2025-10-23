Google ha promesso un aggiornamento per i driver della GPU dei Pixel 10

Un portavoce di Google ha promesso un aggiornamento per i driver della GPU PowerVR di Imagination Technologies presente nei Google Pixel 10.

