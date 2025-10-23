Gonna sopra i pantaloni | la tendenza che ha convinto anche Anne Hathaway

Nei “mitici” anni Duemila era un look d’ordinanza: la gonna indossata sui pantaloni, completata da stivali o décolleté. Un abbinamento che rappresentava l’essenza dello stile Y2K e che oggi è tornato di moda, complice il revival nostalgico e il sostegno di diverse star. Anne Hathaway abbraccia il trend gonna sopra i pantaloni. Tra loro spicca Anne Hathaway, che sembra aver voluto rendere omaggio al suo celebre personaggio Andrea Sachs ne Il diavolo veste Prada. L’attrice, oggi quarantaduenne, ha scelto un outfit total black firmato Michael Kors composto da una t-shirt nera oversize e da una gonna midi fluida portata proprio sopra i pantaloni. 🔗 Leggi su Amica.it

