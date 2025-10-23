Gomez si racconta | Sogno il saluto a Bergamo

Ecodibergamo.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’INTERVISTA. Il Papu rientra dalla squalifica e si racconta al nostro giornale. «Vorrei portare il Padova in A e un abbraccio allo stadio come quello di Ilicic». Juric? «Scelta giusta e l’Atalanta vale la Champions». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

gomez si racconta sogno il saluto a bergamo

© Ecodibergamo.it - Gomez si racconta: «Sogno il saluto a Bergamo»

Altre letture consigliate

gomez racconta sogno salutoGomez si racconta: «Sogno il saluto a Bergamo» - «Vorrei portare il Padova in A e un abbraccio allo stadio come quello di Ilicic». Lo riporta ecodibergamo.it

gomez racconta sogno salutoGomez: “Sogno un saluto a Bergamo. Il mio finale? In campo, non in silenzio” - Papu Gomez torna in campo dopo la squalifica e rilancia con il Padova. Da calcioatalanta.it

Cerca Video su questo argomento: Gomez Racconta Sogno Saluto