golf coppia in testa al genesis championship pavan migliore tra gli azzurri

Prima giornata di Genesis Championship ormai in archivio. Il torneo, che chiude la regular season sul Dp World Tour prima dei playoff al via a novembre e che si sta disputando in Corea del Sud, più precisamente a Cheonan, vede in testa dopo le prime 18 buche due golfisti a -6 sul totale: il cinese Haotong Li e il coreano MK Kim. Nonostante la lunga giornata di golf, il primo round è stato sospeso, come spesso succede, per oscurità e i pochi giocatori rimasti in campo alla sospensione (Hanmil Jung, Dongmin Kim e Dale Whitnell) dovranno tornare domani mattina presto a completare le buche rimaste.

