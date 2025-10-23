Goleada Liverpool Chiesa tenta la magia così | eurogol sfiorato

Super rimonta del Liverpool a Francoforte, con l'Eintracht che passa in vantaggio al 26' grazie a un bel destro di Kristensen. Poi i Reds travolgono gli uomini di Toppmoller in 10 minuti: prima Ekitike, poi van Dijk e infine Konaté. Tradotto 3-1 a fine primo tempo. Nel secondo entra Chiesa che ci va vicino con una sforbiciata che finisce di poco fuori. Poco dopo il Liverpool chiude la pratica con Gakpo e Szoboszlai. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Goleada Liverpool, Chiesa tenta la magia così: eurogol sfiorato

Liverpool, Chiesa: “Dedico il gol a Diogo. Futuro? Sono molto felice qua” - Federico Chiesa ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il suo primo gol con il Liverpool in Premier League: le sue parole Federico Chiesa ha trovato il suo primo gol in Premier League con la maglia ... Riporta gianlucadimarzio.com

Liverpool, Chiesa segna il suo primo gol in Premier League - Federico Chiesa segna il suo primo gol con il Liverpool in Premier League: l’esterno ha trovato la rete sei minuti dopo l’ingresso in campo Federico Chiesa mette la sua firma sulla vittoria del ... Si legge su gianlucadimarzio.com

