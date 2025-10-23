Goldberg accusa la WWE | La streak di Asuka? Era tutto pianificato per cancellare la mia eredità

Goldberg torna a far parlare di sé: questa volta lo fa con una stoccata diretta alla WWE, accusando la federazione di aver “programmato” la leggendaria imbattibilità di Asuka per oscurare la memoria della sua storica streak in WCW. Dichiarazioni pesanti arrivate nel corso di un’intervista a Real Talk with Mike Burke. La rivalità con le streak. Durante la chiacchierata Goldberg non si è tirato indietro: “Lo hanno già fatto. Una ragazza in WWE. Tutto voluto. Non ho niente contro di lei, per carità, ma sì.” Il riferimento a Asuka è evidente: la superstar giapponese ha dominato tra NXT e il main roster per ben 914 giorni senza mai perdere. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

