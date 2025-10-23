Gol Inter sono ben nove i marcatori diversi nerazzurri | un attacco corale e imprevedibile che spaventa il Napoli

Inter News 24 Gol Inter, il dato incredibile sulle reti messe a segno in questo avvio di stagione dalla squadra di Chivu: le ultime sulla prossima sfida di Serie A. L' Inter di Cristian Chivu continua a macinare numeri impressionanti. Dopo il netto successo per 4-0 contro l'Union Saint-Gilloise, i nerazzurri non solo confermano la loro solidità difensiva, ma si distinguono anche per un attacco corale, ricco di alternative e imprevedibilità. Come riporta il Corriere dello Sport, sono nove i marcatori diversi che hanno contribuito ai 27 gol realizzati in questo inizio di stagione. Un dato che certifica la crescita collettiva del gruppo e la capacità di Chivu di coinvolgere tutti i suoi giocatori nella fase offensiva.

