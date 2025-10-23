Goggia la doppia sfida comincia da Soelden | Coppa del Mondo e sogno olimpico
Sabato in Austria scatta la stagione dello sci: con Brignone e Bassino infortunate, l’Italia si affida all'atleta bergamasca per sognare fino a Milano Cortina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
News recenti che potrebbero piacerti
?Ottobre vuol dire doppia plenaria del Parlamento europeo… ma anche doppia puntata del nostro talk: “L’Europa s’è DestRa”, in diretta da Strasburgo! ? Martedì 07.10: Lara Magoni, Commissione CULT Stefano Cavedagna, Vicepresidente Commissio - facebook.com Vai su Facebook
Goggia, la doppia sfida comincia da Soelden: Coppa del Mondo e sogno olimpico - Sabato in Austria scatta la stagione dello sci: con Brignone e Bassino infortunate, l’Italia si affida all'atleta bergamasca per sognare fino a Milano Cortina. Si legge su msn.com