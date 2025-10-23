Goggia la doppia sfida comincia da Soelden | Coppa del Mondo e sogno olimpico

Gazzetta.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato in Austria scatta la stagione dello sci: con Brignone e Bassino infortunate, l’Italia si affida all'atleta bergamasca per sognare fino a Milano Cortina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

goggia la doppia sfida comincia da soelden coppa del mondo e sogno olimpico

© Gazzetta.it - Goggia, la doppia sfida comincia da Soelden: Coppa del Mondo e sogno olimpico

News recenti che potrebbero piacerti

goggia doppia sfida cominciaGoggia, la doppia sfida comincia da Soelden: Coppa del Mondo e sogno olimpico - Sabato in Austria scatta la stagione dello sci: con Brignone e Bassino infortunate, l’Italia si affida all'atleta bergamasca per sognare fino a Milano Cortina. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Goggia Doppia Sfida Comincia