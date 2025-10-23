Goggia | Da quando Brignone si è infortunata io e il mio staff ci siamo chiusi in una bolla

La sciatrice Sofia Goggia si sta preparando alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio. L’intervista alla Gazzetta dello Sport. L’intervista a Sofia Goggia. Sofia, sente di avere tutte le attenzioni addosso? « Non lo sento, ma se mi ci fate pensare in effetti è così. Chiaramente se ci fosse stata anche Federica Brignone, questa attesa l’avremmo divisa in due, dandoci manforte. Invece, da quando lei si è infortunata, con il mio staff ci siamo imposti di stare il più possibile nella nostra bolla, per evitare di essere travolti da una stagione che si preannuncia decisamente impegnativa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Goggia: «Da quando Brignone si è infortunata, io e il mio staff ci siamo chiusi in una bolla»

