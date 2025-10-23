Gli utili di Tesla crollano Per colpa dei dazi di Trump

Tesla ha chiuso il terzo trimestre con utili in calo del 37%. Un brusco rallentamento per l’azienda simbolo dell’auto elettrica, che pure ha registrato un aumento del 12% dei ricavi, arrivati al livello record di 28 miliardi di dollari. Ma le spese sono esplose. Tesla quindi vende sempre di più ma guadagna sempre meno. I costi operativi sono saliti del 50%, toccando i 3,4 miliardi, spinti da dazi per oltre 400 milioni, ristrutturazioni e nuovi investimenti in ricerca e sviluppo. L’utile netto si è fermato a 1,4 miliardi di dollari, ben al di sotto delle aspettative di Wall Street. A pesare sono anche i cambiamenti fiscali decisi da Washington: la fine del credito d’imposta federale da 7. 🔗 Leggi su Open.online