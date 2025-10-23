Gli utili di Tesla crollano Per colpa dei dazi di Trump
Tesla ha chiuso il terzo trimestre con utili in calo del 37%. Un brusco rallentamento per l’azienda simbolo dell’auto elettrica, che pure ha registrato un aumento del 12% dei ricavi, arrivati al livello record di 28 miliardi di dollari. Ma le spese sono esplose. Tesla quindi vende sempre di più ma guadagna sempre meno. I costi operativi sono saliti del 50%, toccando i 3,4 miliardi, spinti da dazi per oltre 400 milioni, ristrutturazioni e nuovi investimenti in ricerca e sviluppo. L’utile netto si è fermato a 1,4 miliardi di dollari, ben al di sotto delle aspettative di Wall Street. A pesare sono anche i cambiamenti fiscali decisi da Washington: la fine del credito d’imposta federale da 7. 🔗 Leggi su Open.online
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Tesla inciampa sugli utili, Musk accelera sui robotaxi ma a Wall Street non basta • Profitti sotto le attese per Tesla. Musk accelera sui robotaxi, con test in dieci città Usa entro l’anno, per Wedbush, l’AI spingerà Tesla fino a 3.000 miliardi di marke… - X Vai su X
Abbiamo recentemente installato un sistema di accumulo #TeslaPowerwall3 a Cologne, nel cuore della Franciacorta (BS). Grazie a questa soluzione da 13,5 kWh utili, l’energia prodotta in eccesso dall’impianto fotovoltaico esistente sarà immagazzinata per l’ - facebook.com Vai su Facebook
Gli utili di Tesla crollano. Per colpa dei dazi di Trump - Nonostante ricavi record e nuovi progetti su robot e intelligenza artificiale, la casa di Palo Alto paga i dazi e la fine dei crediti d’imposta. Si legge su msn.com
Anche Tesla ora paga il conto dei dazi: gli utili crollano del 37% - L’azienda ha registrato nel terzo trimestre utili per 1,4 miliardi di dollari, in calo del 37% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. msn.com scrive
Tesla gela Wall Street: utile giù del 29%, pesa la stretta di Trump su dazi e transizione verde (ma Musk chiede agli azionisti mille miliardi) - I dazi costano 400 milioni alla casa texana che presto dovrà fare i conti anche con la fine degli incentivi all’acquisto di auto elettriche. Segnala msn.com