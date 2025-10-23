Gli utili di Tesla crollano del 37 per cento

Nel terzo trimestre del 2025 Tesla ha registrato un crollo degli utili, nonostante i ricavi abbiano toccato un nuovo record. L’azienda di Elon Musk ha chiuso il trimestre con profitti per 1,4 miliardi di dollari, in calo del 37 per cento rispetto ai 2,2 miliardi dello stesso periodo del 2024, mentre il fatturato è salito del 12 per cento a 28,1 miliardi. Il calo riflette l’effetto combinato di diversi fattori: i dazi introdotti dall’amministrazione Trump – che hanno inciso per circa 400 milioni di dollari – gli ingenti investimenti in ricerca e sviluppo e la concentrazione degli acquisti dovuto al credito d’imposta federale per le auto elettriche, scaduto a fine settembre. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Gli utili di Tesla crollano del 37 per cento

