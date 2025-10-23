Gli USA vogliono bloccare l’export di lattine di alluminio verso la Cina

Un gruppo commerciale che rappresenta l’industria dell’alluminio statunitense ha avanzato una richiesta senza precedenti: vietare l’esportazione di lattine e rottami di alluminio verso la Cina. La Aluminum Association ha sottolineato che gli Stati Uniti esportano ogni anno oltre 2 milioni di tonnellate di rottami di alluminio, mentre il consumo nazionale si attesta tra i 5 e i 6 milioni di tonnellate. Questo squilibrio crea un deficit di approvvigionamento, particolarmente critico per applicazioni strategiche come la produzione di automobili, aerei da combattimento, carri armati e satelliti. Gran parte dei rottami finisce in Cina, dove viene trasformata in prodotti finiti e poi reintrodotta nel mercato nordamericano, riducendo la competitività della produzione domestica e aumentando la vulnerabilità della catena industriale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

