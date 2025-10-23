gli usa tra ossessioni fondanti e violenze di oggi il neo western politico con phoenix e pascal

Se con mascherina incontri un malato Covid hai il 70% di possibilità di contrarre il virus, ma se anche l’altro ha la mascherina sei all’ 1%. Sceriffo (Phoenix) e sindaco (Pascal) si schierano e si combattono in pandemia a Eddington, cittadella-set in New Mexico, metonimia neo-western di un’ America incatenata alle ossessioni fondanti, nevroticamente tornanti, e aggiornata alle fresche, orgogliose novità: la cultura delle armi e la "democrazia" dell’io, il razzismo "di natura" e il radicalismo "sbiancare i bianchi", le sette eco e la post-verità social (difficile trovare una dinamica di sceneggiatura così fondata sui social), il duello Ok Corral e la protesta Black Lives Matter. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

