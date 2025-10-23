Gli Usa premono su Netanyahu perché rispetti la tregua
Dopo la visita degli inviati per il Medio oriente Witkoff e Kushner e quella del vicepresidente Usa Vance, e solo mezz’ora dopo la partenza di questi, in Israele è atterrato il Capo del Dipartimento di Stato Marco Rubio, mentre il Centcom ha installato una base operativa in Israele per vigilare sul cessate il fuoco, come ha spiegato Vance, e creare una forza di stabilizzazione internazionale che dovrebbe presidiare Gaza. Un vero e proprio pressing da parte dell’amministrazione Usa ( Yedioth aeronoth ), che nasce dalla consapevolezza che Israele sta cercando di far collassare la tregua, come dimostra anche l’approvazione alla Knesset di un disegno di legge per annettere la Cisgiordania, avvenuta mentre Vance era in loco. 🔗 Leggi su It.insideover.com
