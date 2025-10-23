Gli studenti dell’Istituto agrario di Scerni portano a Roma il progetto Coltiviamo la cooperazione

Chietitoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’iniziativa nata in Abruzzo sarà protagonista della Giornata della Sostenibilità Cooperativa, in programma il 28 ottobre a Roma. Si tratta del progettoColtiviamo la cooperazione”, promosso da Confcooperative e Fedagripesca Abruzzo in collaborazione con l’Istituto tecnico agrario Cosimo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

