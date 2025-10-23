Gli sticker di WhatsApp cambiano per sempre | scopri come attivarli

WhatsApp continua a evolversi, e l’ultima versione beta per Android 2.25.31.10 lo dimostra con un aggiornamento che potrebbe sembrare minore sulla carta, ma che trasforma radicalmente il modo in cui gestiamo le nostre conversazioni. Parliamo di un sistema di filtri per i file multimediali che, finalmente, include anche gli sticker. Una mossa strategica che risponde a una necessità concreta: ritrovare contenuti specifici senza dover scorrere all’infinito tra foto, video e documenti. Fino a ieri, la sezione Media, link e documenti disponibile nelle informazioni della chat offriva una panoramica generica di tutto ciò che veniva scambiato in una conversazione. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Gli sticker di WhatsApp cambiano per sempre: scopri come attivarli

