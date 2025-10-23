Gli Stati Uniti impongono nuove sanzioni contro la Russia
Dopo mesi di tentennamenti, la posizione inamovibile di Putin nei negoziati ha spinto gli Stati Uniti a imporre nuove sanzioni contro la Russia, colpendo direttamente Rosneft e Lukoil, le due principali compagnie petrolifere del Paese. La decisione, la prima da quando Donald Trump è tornato alla Casa Bianca, mira a ridurre gli introiti derivanti dal petrolio che finanziano l’offensiva russa in Ucraina e a spingere il presidente russo verso un negoziato per la tregua. Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha spiegato che le misure arrivano dopo «il rifiuto del presidente Putin di mettere fine a una guerra insensata», aggiungendo che Washington è pronta a «fare ulteriori passi se necessario». 🔗 Leggi su Lettera43.it
