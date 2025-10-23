Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a due compagnie petrolifere russe

Gli Stati Uniti hanno annunciato nuove e pesanti sanzioni contro le due maggiori compagnie petrolifere russe, Rosneft e Lukoil. La decisione, comunicata mercoledì dal Dipartimento del Tesoro e confermata dal presidente Donald Trump nello Studio Ovale, segna un cambio di passo nella politica della Casa Bianca verso Mosca. È la prima volta, nel suo secondo mandato, che Trump colpisce in modo diretto il cuore dell’economia energetica russa, nel tentativo di aumentare la pressione su Vladimir Putin e costringerlo ad accettare un cessate il fuoco in Ucraina. «È arrivato il momento di fermare le uccisioni e di avviare un cessate il fuoco immediato», ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent, definendo le due società «i motori gemelli della macchina da guerra del Cremlino». 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a due compagnie petrolifere russe

