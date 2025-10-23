Gli stacca la corrente poi viene preso a martellate | Con te non parlo sei africano In tre a processo per rissa uno patteggia

Anconatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Stava facendo delle saldature quando è rimasto senza corrente. Così non poteva lavorare perciò è andato a chiedere spiegazioni all'elettricista che gli avrebbe risposto seccato: «Chi sei? Non parlo con gli africani». Da lì a poco il clima si è scaldato alla Fincantieri del porto e in. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Stacca Corrente Viene Preso