Arezzo, 23 ottobre 2025 – È partito il terzo scaglione annuale dei corsi alla Scuola di Chirurgia Robotica di Grosseto, che dallo scorso lunedì 20 si prolungherà sino a novembre. All’ospedale Misericordia si terranno lezioni teoriche e pratiche per i chirurghi del futuro: a fine anno saranno complessivamente 16 i corsi effettuati dalla Scuola nel 2025, per oltre 150 partecipanti. Sono 15 gli iscritti all’edizione di questa settimana, nuove leve della medicina che provengono da tutta Italia, da Bolzano sino a Catania. Quello che si sta tenendo in questi giorni è un corso di livello base che prevede lezioni teoriche, esercitazioni pratiche, simulazioni e osservazione di interventi effettuati sia al Misericordia, sia in altri ospedali italiani di eccellenza: saranno presi in esame interventi all’addome ed ai principali organi, grazie al coinvolgimento di docenti di alto livello sulle singole specializzazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli specialisti del futuro a lezione a Grosseto: in 150 da tutta Italia