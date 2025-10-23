gli scout piantano alberi per celebrare due indimenticabili

Festa e due alberi piantati nel parco Baden Powell per celebrare ufficialmente il 40° compleanno del gruppo scout di Albinea. Domenica scorsa, al parco Baden Powell, il gruppo scout di Albinea ha dunque festeggiato l’importante anniversario. L’iniziativa dello scorso weekend è stata molto partecipata dalle famiglie, bambini ed ex capi scout. Durante la mattinata sono stati inoltre piantati due alberi: uno è stato dedicato a don Giuseppe Bassissi (storico parroco di Albinea scomparso nel dicembre 2023) e l’altro a Guido Panna, due dei fondatori del gruppo. Era presente pure Gianni Poletti, il terzo fondatore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

