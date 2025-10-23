Gli ottant’anni di Confcommercio Lugo

Ilrestodelcarlino.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nata sulla scia della costituzione di Confcommercio nazionale il 29 aprile 1945, Confcommercio Lugo festeggia gli 80 anni dalla fondazione. La celebrazione della ricorrenza è per oggi alle 17.30 nelle sale del Palazzo del Commercio a Lugo in via Acquacalda 29, sede di Confcommercio dal 1988. Diversi i momenti in programma per associati, autorità, invitati e curiosi, legati da una trama che collega passato, presente e futuro. Dopo l’accoglienza e il saluto delle autorità verranno insignite del Premio Fedeltà Associativa 12 imprese con anzianità associativa ultratrentennale, fra cui due presenti ininterrottamente sin dalla fondazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

gli ottant8217anni di confcommercio lugo

© Ilrestodelcarlino.it - Gli ottant’anni di Confcommercio Lugo

Argomenti simili trattati di recente

ottant8217anni confcommercio lugoGli ottant’anni di Confcommercio Lugo - Nata sulla scia della costituzione di Confcommercio nazionale il 29 aprile 1945, Confcommercio Lugo festeggia gli 80 anni dalla fondazione. Scrive msn.com

ottant8217anni confcommercio lugoCelebrazioni e festa a Lugo per i primi 80 anni della Confcommercio locale - Confcommercio Lugo taglia il nastro dei suoi primi 80 anni e lo fa in grande stile con una giornata dedicata, quella di giovedì 23 ottobre, a partire ... Scrive ravennanotizie.it

Confcommercio Lugo,. Mazzotti confermato nel ruolo di presidente - Fausto Mazzotti è stato confermato per acclamazione presidente di Confcommercio Lugo nella prima riunione del consiglio direttivo dell’associazione, appena rinnovato per il quinquennio 2025- Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Ottant8217anni Confcommercio Lugo