Gli ottant’anni di Confcommercio Lugo
Nata sulla scia della costituzione di Confcommercio nazionale il 29 aprile 1945, Confcommercio Lugo festeggia gli 80 anni dalla fondazione. La celebrazione della ricorrenza è per oggi alle 17.30 nelle sale del Palazzo del Commercio a Lugo in via Acquacalda 29, sede di Confcommercio dal 1988. Diversi i momenti in programma per associati, autorità, invitati e curiosi, legati da una trama che collega passato, presente e futuro. Dopo l’accoglienza e il saluto delle autorità verranno insignite del Premio Fedeltà Associativa 12 imprese con anzianità associativa ultratrentennale, fra cui due presenti ininterrottamente sin dalla fondazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
