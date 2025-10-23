Gli orologi lunari creati da due casalesi in regalo agli studenti di Casalincontrada per scoprire il sistema solare FOTO
Orologi lunari in regalo per gli alunni delle scuole di Casalincontrada, dal sindaco Vincenzo Mammarella. La consegna degli strumenti astronomici, per avvicinare i giovanissimi alla scoperta del sistema solare, si è svolta nella mattinata di giovedì 23 ottobre, alla presenza della dirigente. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
