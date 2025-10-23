Gli orologi lunari creati da due casalesi in regalo agli studenti di Casalincontrada per scoprire il sistema solare FOTO

Chietitoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Orologi lunari in regalo per gli alunni delle scuole di Casalincontrada, dal sindaco Vincenzo Mammarella. La consegna degli strumenti astronomici, per avvicinare i giovanissimi alla scoperta del sistema solare, si è svolta nella mattinata di giovedì 23 ottobre, alla presenza della dirigente. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

