Gli Offspring in concerto a Roma nel 2026 | come e quando acquistare i biglietti per il Rock in Roma

Gli Offspring hanno annunciato un nuovo concerto in Italia nel 2026: la band capitanata da Dexter Holland e Noodles sarà al Rock in Roma a giugno prossimo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

@simpleplan: guarda l'intervista a Virgin Radio @GiuliaSalvi ha incontrato Jeff Stinco e Chuck Comeau in occasione del concerto a Milano, in apertura agli Offspring

Qual è la tua canzone preferita degli @offspring ? Abbiamo chiesto ai fan qual è il brano che li ha fatti innamorare della band: c’è chi vive di Self Esteem, chi esplode con Pretty Fly, chi ritorna sempre a The Kids Aren’t Alright. Tu da dove sei partito? #TheO - facebook.com Vai su Facebook

