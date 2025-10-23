Gli eventi Anpi di memoria attiva | Saluti romani e striscioni fascisti dimostrano l’urgenza di opporsi

"Anpi fa memoria attiva, sensibilizzazione, e i fatti recenti dimostrano che è sempre più urgente proseguire in questa direzione". Primo Minelli, presidente Anpi di Milano e provincia, ha presentato ieri con il vice Giuliano Celin le prossime iniziative e rendicontato quelle passate. "Pensiamo agli striscioni fascisti che abbiamo visto pochi giorni fa alla Stazione Centrale di Milano, ai saluti romani. Pensiamo che quotidianamente si parla di guerre come fossero una cosa naturale. Un tempo c’era la vergogna nel rievocare un passato di violenza, oggi non più". Da domenica al luglio 2026 Anpi ha messo in calendario tante occasioni di memoria attiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gli eventi Anpi di memoria attiva: "Saluti romani e striscioni fascisti dimostrano l’urgenza di opporsi"

News recenti che potrebbero piacerti

Il prossimo 23 ottobre saremo a Pietralata per ricordare la prima strage compiuta dai nazisti nella città di Roma. LA MEMORIA NON MUORE , @follower @ANPI Sez. IV Municipio Caterina Martinelli Tiburtino-Pietralata - facebook.com Vai su Facebook

Ciao Vera, la tua Memoria non morirà. Ti abbraccia, per l'ultima volta, tutta l'ANPI #VeraVigevaniJarach - X Vai su X

Gli eventi Anpi di memoria attiva: "Saluti romani e striscioni fascisti dimostrano l’urgenza di opporsi" - L’Associazione partigiani ha presentato a Legnano le prossime iniziative perché il territorio diventi un baluardo. Si legge su ilgiorno.it

ANPI Legnano e il progetto giovani: per fare memoria attiva con loro - Prosegue la stretta collaborazione tra la sezione ANPI di Legnano e le scuole cittadine, con una vasto programma di eventi che coinvolgono gli iscritti e i giov ... Si legge su settenews.it

ANPI Legnano punta sugli studenti e invita Veltroni per la commemorazione deportati Tosi - Ricco il calendario delle iniziative organizzate dall'Anpi di Legnano per l’anno 2025- Scrive legnanonews.com