Gli eventi Anpi di memoria attiva | Saluti romani e striscioni fascisti dimostrano l’urgenza di opporsi

Ilgiorno.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Anpi fa memoria attiva, sensibilizzazione, e i fatti recenti dimostrano che è sempre più urgente proseguire in questa direzione". Primo Minelli, presidente Anpi di Milano e provincia, ha presentato ieri con il vice Giuliano Celin le prossime iniziative e rendicontato quelle passate. "Pensiamo agli striscioni fascisti che abbiamo visto pochi giorni fa alla Stazione Centrale di Milano, ai saluti romani. Pensiamo che quotidianamente si parla di guerre come fossero una cosa naturale. Un tempo c’era la vergogna nel rievocare un passato di violenza, oggi non più". Da domenica al luglio 2026 Anpi ha messo in calendario tante occasioni di memoria attiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

gli eventi anpi di memoria attiva saluti romani e striscioni fascisti dimostrano l8217urgenza di opporsi

© Ilgiorno.it - Gli eventi Anpi di memoria attiva: "Saluti romani e striscioni fascisti dimostrano l’urgenza di opporsi"

News recenti che potrebbero piacerti

eventi anpi memoria attivaGli eventi Anpi di memoria attiva: "Saluti romani e striscioni fascisti dimostrano l’urgenza di opporsi" - L’Associazione partigiani ha presentato a Legnano le prossime iniziative perché il territorio diventi un baluardo. Si legge su ilgiorno.it

eventi anpi memoria attivaANPI Legnano e il progetto giovani: per fare memoria attiva con loro - Prosegue la stretta collaborazione tra la sezione ANPI di Legnano e le scuole cittadine, con una vasto programma di eventi che coinvolgono gli iscritti e i giov ... Si legge su settenews.it

eventi anpi memoria attivaANPI Legnano punta sugli studenti e invita Veltroni per la commemorazione deportati Tosi - Ricco il calendario delle iniziative organizzate dall'Anpi di Legnano per l’anno 2025- Scrive legnanonews.com

Cerca Video su questo argomento: Eventi Anpi Memoria Attiva