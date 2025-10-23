gli eredi ryuchi sakamoto aderiscono a no music for genocide e rimuovono la musica del compositore dalle piattaforme israeliane

Dopo Bjork, Massive Attack, Lorde anche il nome di Ryuchi Sakamoto si unisce a No Music For Genocide, campagna di boicottaggio con la quale più di quattrocento artisti di tutto il mondo hanno rimosso la loro musica dalle piattaforme streaming israeliane, in risposta al genocidio nei confronti di Gaza. Gli eredi del compositore scomparso nel 2023 hanno annunciato sui social: “ La Ryuichi Sakamoto Estate sostiene l’iniziativa “No Music For Genocide”. La musica di Ryuichi Sakamoto è di proprietà e distribuita da vari soggetti. Nella misura del possibile, la società che si occupa della gestione delle opere del compositore, ha rimosso o emesso richieste formali alle etichette discografiche affinché rimuovessero la sua musica da tutti i servizi DSP (streaming e download) in Israele. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

