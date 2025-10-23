Gli effetti di The Toxic Avenger sugli spettatori
Presentato oggi alla 20° edizione della Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public The Toxic Avenger scritto e diretto da Macon Blair con Peter Dinklage, Jacob Tremblay, Taylour Paige, Julia Davis, Jonny Coyne, Elijah Wood e Kevin Bacon. Nel video, prodotto dall’agenzia creativa Brad&K Productions, pubblicato su Youtube, un’ ambulanza di The Toxic Avenger soccorre simbolicamente le prime “vittime del film”. Stasera sul red carpet sfilata di influencer travestiti da aspiranti Toxic Avengers. Il film arriva nelle sale italiane da giovedì 30 ottobre distribuito da Eagle Pictures, prodotto da Legendary Pictures ed è il reboot del celebre film cult del 1984 “The Toxic Avenger” di Lloyd Kaufman. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
The Toxic Avenger è un pezzo di storia del cinema horror splatter che avevamo dimenticato, ma che negli Anni ’80 aveva segnato una generazione. Ha per protagonista l’inserviente di una casa farmaceutica che dopo un incidente con dei rifiuti tossici si trasfo - facebook.com Vai su Facebook
The Toxic Avenger: il cult Troma in versione moderna alla Festa del Cinema di Roma - The Toxic Avenger conferma la vitalità del cinema cult nell’era contemporanea, riportando in vita un personaggio simbolo dell’underground americano con una veste nuova e una sensibilità moderna. Lo riporta corrieredellosport.it
The Toxic Avenger: Peter Dinklage nel teaser ultraviolento e camp dell'atteso reboot - Violenza, spruzzi di sangue, effetti speciali cheap e tanto humor nel primo teaser del reboot del cult B- Riporta movieplayer.it
The Toxic Avenger: il cult Troma torna in versione moderna con Peter Dinklage e Kevin Bacon - The Toxic Avenger torna al cinema alla Festa di Roma con Peter Dinklage, Kevin Bacon ed Elijah Wood nel remake diretto da Macon Blair. Lo riporta cinefilos.it