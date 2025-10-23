Gli effetti di The Toxic Avenger sugli spettatori

Presentato oggi alla 20° edizione della Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public The Toxic Avenger scritto e diretto da Macon Blair con Peter Dinklage, Jacob Tremblay, Taylour Paige, Julia Davis, Jonny Coyne, Elijah Wood e Kevin Bacon. Nel video, prodotto dall’agenzia creativa Brad&K Productions, pubblicato su Youtube, un’ ambulanza di The Toxic Avenger soccorre simbolicamente le prime “vittime del film”. Stasera sul red carpet sfilata di influencer travestiti da aspiranti Toxic Avengers. Il film arriva nelle sale italiane da giovedì 30 ottobre distribuito da Eagle Pictures, prodotto da Legendary Pictures ed è il reboot del celebre film cult del 1984 “The Toxic Avenger” di Lloyd Kaufman. 🔗 Leggi su Cinefilos.it