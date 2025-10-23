Gli effetti di The Toxic Avenger sugli spettatori

Cinefilos.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Presentato oggi alla 20°   edizione della Festa del Cinema di Roma  nella sezione  Grand Public The Toxic Avenger  scritto e diretto da  Macon Blair con Peter Dinklage, Jacob Tremblay, Taylour Paige, Julia Davis, Jonny Coyne, Elijah Wood e Kevin Bacon.  Nel video, prodotto dall’agenzia creativa Brad&K Productions, pubblicato su Youtube, un’ ambulanza  di  The Toxic Avenger   soccorre  simbolicamente le prime “vittime del film”. Stasera sul red carpet sfilata di influencer travestiti da aspiranti  Toxic Avengers.   Il film   arriva nelle sale italiane da  giovedì 30 ottobre  distribuito da Eagle Pictures, prodotto da Legendary Pictures ed è il reboot del celebre film cult del 1984 “The Toxic Avenger” di Lloyd Kaufman. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

effetti the toxic avengerThe Toxic Avenger: il cult Troma in versione moderna alla Festa del Cinema di Roma - The Toxic Avenger conferma la vitalità del cinema cult nell’era contemporanea, riportando in vita un personaggio simbolo dell’underground americano con una veste nuova e una sensibilità moderna. Lo riporta corrieredellosport.it

The Toxic Avenger: Peter Dinklage nel teaser ultraviolento e camp dell'atteso reboot - Violenza, spruzzi di sangue, effetti speciali cheap e tanto humor nel primo teaser del reboot del cult B- Riporta movieplayer.it

The Toxic Avenger: il cult Troma torna in versione moderna con Peter Dinklage e Kevin Bacon - The Toxic Avenger torna al cinema alla Festa di Roma con Peter Dinklage, Kevin Bacon ed Elijah Wood nel remake diretto da Macon Blair. Lo riporta cinefilos.it

Cerca Video su questo argomento: Effetti The Toxic Avenger